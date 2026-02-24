«Полностью запрещать неправильно»: как депутаты Приморья намерены регулировать электросамокаты

«За последние пару лет электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности, такие как моноколеса, сигвеи и гироскутеры, стали массово появляться на улицах наших городов. Вместе с этим выросла и опасность: отсутствие нормальных правил, недостаточный контроль и техническое регулирование создают серьезные риски для участников дорожного движения и пешеходов», — сообщил РБК Приморье председатель парламента региона Антон Волошко.
Во Владивостоке с июля 2023 года действуют муниципальные ограничения для электросамокатов: определены запретные зоны, медленные зоны со скоростью 20−25 км/ч, а в прошлом году добавили временные ограничения и запрет на движение в центре города. Однако, по словам Волошко, этих мер недостаточно — без федерального закона привлечь нарушителей к ответственности пока невозможно.
«Полностью запрещать я считаю неправильным — это не решит проблему. СИМ уже вошли в нашу жизнь, и полностью их убрать не получится. Регулирование, которое учитывает особенности и интересы пешеходов, водителей и самих пользователей, — вот правильный путь», — подчеркнул он.
По словам Антона Волошко, в Совете Федерации уже подготовлен законопроект, вносящий изменения в КоАП. Документ вводит четкое регулирование и ответственность за нарушения при использовании электросамокатов и других СИМ. Однако после первого чтения в июле 2024 года процесс принятия застопорился. В связи с этим депутаты намерены обратиться в Госдуму с просьбой ускорить принятие закона. Приморский парламент уже готовит соответствующее обращение.