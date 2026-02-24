«Полностью запрещать неправильно»: как депутаты Приморья намерены регулировать электросамокаты

По словам Антона Волошко, в Совете Федерации уже подготовлен законопроект, вносящий изменения в КоАП. Документ вводит четкое регулирование и ответственность за нарушения при использовании электросамокатов и других СИМ. Однако после первого чтения в июле 2024 года процесс принятия застопорился. В связи с этим депутаты намерены обратиться в Госдуму с просьбой ускорить принятие закона. Приморский парламент уже готовит соответствующее обращение.