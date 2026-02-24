В Италии на аукционе изъяли записи Муссолини к встрече с Гитлером

Итальянские карабинеры подразделения по охране культурного наследия вернули государству пять рукописных записей Бенито Муссолини, подготовленных к его встрече с Адольфом Гитлером 22 апреля 1944 года в Зальцбурге. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РИА Новости.
Документы были обнаружены после плановых проверок антикварного рынка и сигнала Архивно-библиографического управления по Пьемонту и Валле-д’Аоста. Внимание привлекли бумаги, выставленные на аукцион с запросом разрешения на свободное обращение и возможный вывоз за пределы страны.
По данным карабинеров, рукописи продавались частным лицом через аукционный дом. Эксперты установили, что текст выполнен почерком, который предварительно принадлежит Муссолини. На последнем листе обнаружена характерная монограмма «М». Техническая экспертиза с сопоставлением с другими подлинными автографами подтвердила их подлинность. Дополнительным признаком стала характерная складка листов вчетверо — таким образом Муссолини обычно носил рабочие записи в кармане.
Записи представляют собой перечень тем, разделенных на три блока: «Вооруженные силы», «Политика» и «Экономика и труд». Дата в документах не указана, однако содержание совпадает с кругом вопросов, обсуждавшихся на встрече в Зальцбурге весной 1944 года.
Следствие установило, что бумаги находились в обороте на антикварном рынке с конца Второй мировой войны, предположительно с апреля 1945 года, когда в период распада Итальянской социальной республики исчезли личный архив Муссолини и документы ряда государственных структур.
Так как записи были подготовлены главой правительства в рамках служебной деятельности и касаются государственных и международных вопросов, они признаны историческим достоянием Италии. Документы передадут на хранение в архивы министерства культуры для дальнейшего изучения и сохранности.
