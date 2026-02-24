В Италии на аукционе изъяли записи Муссолини к встрече с Гитлером

Записи представляют собой перечень тем, разделенных на три блока: «Вооруженные силы», «Политика» и «Экономика и труд». Дата в документах не указана, однако содержание совпадает с кругом вопросов, обсуждавшихся на встрече в Зальцбурге весной 1944 года.