Володин рассказал о совершенствовании миграционной политики

Государственная дума в приоритетном порядке собирается рассмотреть законопроект о совершенствовании миграционной политики. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Вопросы совершенствования миграционной политики — среди ключевых в повестке Государственной думы», — сообщил он.
По его словам, предлагаемые меры помогут расширить механизмы контроля за доходами мигрантов и легальностью их пребывания, а также уменьшить нагрузку на социальную инфраструктуру страны.
Трудовые мигранты должны будут оплачивать фиксированный авансовый налог на себя и всех членов семьи в России. Срок их пребывания будет зависеть от трудовых отношений. Дети иностранных граждан старше 18 лет обязаны выехать из России за 30 дней, если нет законных оснований для их проживания.
Патент или разрешение на работу иностранному гражданину аннулируется, если доходы ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент и число членов семьи.
Кроме того, предлагается ужесточить условия для иностранцев с разрешением на временное проживание или видом на жительство: не выдавать или аннулировать документы при трудовой деятельности менее 10 месяцев в год.
Накануне в Госдуму внесли закон о запрете выдачи патента мигрантам с низкими доходами.