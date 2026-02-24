Алексей Текслер вручил награды военнослужащим и медикам на концерте в День защитника Отечества

На сцене губернатор Алексей Текслер вручил заслуженные награды военнослужащим, представителям силовых структур и медицинским работникам. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден фельдшер Территориального центра медицины катастроф Денис Трутов. С 2022 года он оказывал медицинскую помощь в зоне спецоперации и продолжает службу в Луганской Народной Республике.