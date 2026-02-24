Алексей Текслер вручил награды военнослужащим и медикам на концерте в День защитника Отечества

В Челябинском театре оперы и балета имени Глинки прошел торжественный концерт «Голос Отечества — Голос Единства», посвященный Дню защитника Отечества.
На сцене губернатор Алексей Текслер вручил заслуженные награды военнослужащим, представителям силовых структур и медицинским работникам. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден фельдшер Территориального центра медицины катастроф Денис Трутов. С 2022 года он оказывал медицинскую помощь в зоне спецоперации и продолжает службу в Луганской Народной Республике.
Знаком отличия «За смелость и отвагу» отмечены 20 военнослужащих. Почетными гостями концерта стали Герои России Сергей Зяблов и Альберт Зайнуллин.
— Особые слова благодарности нашим ребятам — участникам специальной военной операции, — отметил Алексей Текслер. — С оружием в руках они сражаются за родную землю на передовой, освобождают города и села, приближают нашу Победу. Южный Урал гордится своими героями, которые с честью продолжают доблестные традиции российского воинства.