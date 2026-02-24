Berliner Zeitung: Россия нанесла сильный удар по Японии в споре за Курилы

Спустя более 80 лет после окончания Второй мировой войны Москва и Токио так и не подписали мирный договор. Причина — спор вокруг островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. В Японии их называют «незаконно оккупированными», в то время как российская сторона настаивает на легитимности итогов войны.