Китай отверг обвинения США в проведении ядерных испытаний

Китайский посол по вопросам разоружения Шэнь Цзянь отверг обвинения США в адрес Пекина в проведении испытаний ядерного оружия. Во время выступления на еженедельном пленарном заседании Высокого уровня конференции по разоружению в Женеве дипломат подчеркнул, что заявления американской стороны не имеют под собой фактической основы.
«США выдумывают себе предлог для возобновления своих ядерных испытаний», — цитирует посла Sohu.
По словам Цзяня, Китай твердо поддерживает цели и задачи Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний и призывает США подтвердить свою приверженность «мораторию на ядерные испытания».
Ранее стало известно, что США и Россия обсудили в Женеве контроль над ядерными вооружениями.