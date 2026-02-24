Ричмонд
Китай отверг обвинения США в проведении ядерных испытаний

Посол Цзянь заявил, что США выдумывают предлог для возобновления собственных ядерных испытаний.

Источник: Аргументы и факты

Китайский посол по вопросам разоружения Шэнь Цзянь отверг обвинения США в адрес Пекина в проведении испытаний ядерного оружия. Во время выступления на еженедельном пленарном заседании Высокого уровня конференции по разоружению в Женеве дипломат подчеркнул, что заявления американской стороны не имеют под собой фактической основы.

«США выдумывают себе предлог для возобновления своих ядерных испытаний», — цитирует посла Sohu.

По словам Цзяня, Китай твердо поддерживает цели и задачи Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний и призывает США подтвердить свою приверженность «мораторию на ядерные испытания».

Ранее стало известно, что США и Россия обсудили в Женеве контроль над ядерными вооружениями.

