Китай отверг обвинения США в проведении ядерных испытаний

Китайский посол по вопросам разоружения Шэнь Цзянь отверг обвинения США в адрес Пекина в проведении испытаний ядерного оружия. Во время выступления на еженедельном пленарном заседании Высокого уровня конференции по разоружению в Женеве дипломат подчеркнул, что заявления американской стороны не имеют под собой фактической основы.