CBS: Трамп разочарован невозможностью решить вопрос Ирана одним ударом

Как передает телеканал CBS со ссылкой на источники, глава Белого дома настаивает на вариантах действий, которые позволили бы нанести «сокрушительный удар» по объектам Тегерана и вынудить иранское руководство вернуться к переговорам на условиях Вашингтона.
Однако, по данным канала, представители Пентагона предупредили президента, что подобный сценарий не гарантирует желаемого результата. Военные стратеги указали, что даже ограниченная атака почти наверняка не станет единичным эпизодом и может привести к более широкой конфронтации на Ближнем Востоке. Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн, как сообщают американские СМИ, заявил о риске ответных ударов со стороны Ирана и связанных с ним сил, что способно втянуть США в продолжительный конфликт.
Ранее газета The New York Times писала, что Трамп рассматривает возможность крупномасштабного удара по Ирану, если переговоры или ограниченные действия не принесут результата. Новый раунд консультаций по иранской ядерной программе ожидается 26 февраля в Женеве.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что предпочел бы добиться соглашения с Тегераном дипломатическим путем, однако не исключает применения силы. По его словам, отсутствие договоренностей может привести к опасным последствиям для региона, при этом США оставляют за собой право действовать для защиты своих интересов.