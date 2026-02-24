CBS: Трамп разочарован невозможностью решить вопрос Ирана одним ударом

Однако, по данным канала, представители Пентагона предупредили президента, что подобный сценарий не гарантирует желаемого результата. Военные стратеги указали, что даже ограниченная атака почти наверняка не станет единичным эпизодом и может привести к более широкой конфронтации на Ближнем Востоке. Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн, как сообщают американские СМИ, заявил о риске ответных ударов со стороны Ирана и связанных с ним сил, что способно втянуть США в продолжительный конфликт.