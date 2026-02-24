Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о приближении окончания конфликта на Украине. Об этом он рассказал в интервью Financial Times.
«Россия и Украина находятся в “начале конца” крупнейшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны», — утверждает он.
Однако Зеленский в очередной раз заявил, что без надежных гарантий безопасности со стороны Запада Россия якобы воспользуется перемирием, чтобы восстановить силы для нового наступления.
Также глава киевского режима призвал ЕС «перестать увиливать» и назначить дату вступления Украины ЕС. Он считает, что это должно произойти уже в 2027 году.
Сайт KP.RU писал о готовности Москвы к мирному урегулированию конфликта на Украине на условиях, озвученных летом 2023 года. Как заявлял президент России Владимир Путин, мир должен быть достигнут при устранении первопричин кризиса. В то же время глава государства отметил, что не видит готовности к переговорам со стороны Киева.