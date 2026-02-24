Сайт KP.RU писал о готовности Москвы к мирному урегулированию конфликта на Украине на условиях, озвученных летом 2023 года. Как заявлял президент России Владимир Путин, мир должен быть достигнут при устранении первопричин кризиса. В то же время глава государства отметил, что не видит готовности к переговорам со стороны Киева.