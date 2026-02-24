Михаил Котюков находится с рабочим визитом на востоке Красноярского края

24 февраля губернатор Красноярского края Михаил Котюков отправился с рабочей поездкой в Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ. Как сообщила пресс-служба правительства региона, в территории он оценит объекты социальной инфраструктуры — учреждения здравоохранения, культуры, образования и спорта.
Также глава края пообщается с семьями участников специальной военной операции и проведет встречу с местными жителями.
— Хочу заслушать доклад руководителей о том, какие сегодня проекты должны быть в первую очередь реализованы в объединенном муниципальном округе, — говорит глава края.
В состав Дзержинско-Тасеевского муниципального округа входит 61 населенный пункт. Административный центр — село Дзержинское.
