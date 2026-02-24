Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Михаил Котюков находится с рабочим визитом на востоке Красноярского края

В состав Дзержинско-Тасеевского муниципального округа входит 61 населенный пункт.

Источник: Комсомольская правда

24 февраля губернатор Красноярского края Михаил Котюков отправился с рабочей поездкой в Дзержинско-Тасеевский муниципальный округ. Как сообщила пресс-служба правительства региона, в территории он оценит объекты социальной инфраструктуры — учреждения здравоохранения, культуры, образования и спорта.

Также глава края пообщается с семьями участников специальной военной операции и проведет встречу с местными жителями.

— Хочу заслушать доклад руководителей о том, какие сегодня проекты должны быть в первую очередь реализованы в объединенном муниципальном округе, — говорит глава края.

В состав Дзержинско-Тасеевского муниципального округа входит 61 населенный пункт. Административный центр — село Дзержинское.

Ранее мы писали, что в Красноярске утвердили внешний облик будущего спортивного комплекса «Водник». Здание будет невысоким: всего два этажа плюс цокольный. Внутри для удобства установят лифт.