Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Несколько бомб разнесли пункт дислокации боевиков ВСУ под Константиновкой

По информации источников, в районе Константиновки нанесен бомбовый удар по расположению боевиков 28-й мехбригады ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Кадры уничтожения места скопления украинских боевиков в районе города Константиновка опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

По информации источников канала, под удар попали военнослужащие 28-й мехбригады противника.

Сообщается, что для поражения пункта временной дислокации боевиков ВСУ были применены пятисоткилограммовые бомбы ФАБ-500. Судя по видео, по месту скопления военнослужащих противника в многоэтажной застройке ударили несколько таких бомб.

Данных о потерях ВСУ в результате поражения пункта временной дислокации украинских боевиков под Константиновкой нет.

Ранее военкор Юрий Котенок сообщил об усилении бомбовых ударов по позициям ВСУ в Константиновке. Согласно сведениям военкора, для поражения мест временной дислокации, командных пунктов, опорников, огневых позиций подразделений, а также инфраструктуры сил беспилотных систем ВСУ в городской застройке используются планирующие бомбы.