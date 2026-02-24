Несколько бомб разнесли пункт дислокации боевиков ВСУ под Константиновкой

Кадры уничтожения места скопления украинских боевиков в районе города Константиновка опубликовал Telegram-канал «Изнанка».
По информации источников канала, под удар попали военнослужащие 28-й мехбригады противника.
Сообщается, что для поражения пункта временной дислокации боевиков ВСУ были применены пятисоткилограммовые бомбы ФАБ-500. Судя по видео, по месту скопления военнослужащих противника в многоэтажной застройке ударили несколько таких бомб.
Данных о потерях ВСУ в результате поражения пункта временной дислокации украинских боевиков под Константиновкой нет.
Ранее военкор Юрий Котенок сообщил об усилении бомбовых ударов по позициям ВСУ в Константиновке. Согласно сведениям военкора, для поражения мест временной дислокации, командных пунктов, опорников, огневых позиций подразделений, а также инфраструктуры сил беспилотных систем ВСУ в городской застройке используются планирующие бомбы.