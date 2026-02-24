Глава ЕК фон дер Ляйен прибыла с визитом в Киев

Ранее газета Politico написала, что руководитель руководитель Евросовета Антониу Кошта и председатель ЕК могут отказаться от поездки на Украину по причине того, что Брюсселю не удалось принять решение о новых санкциях против России. Кроме того, страны ЕС не смогли согласовать вопрос предоставления киевскому режиму кредита в размере 90 миллиардов евро.