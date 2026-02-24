Глава ЕК фон дер Ляйен прибыла с визитом в Киев

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев с официальным визитом, сообщило 24 февраля украинское интернет-издание «Политика страны».
Она приехала в столицу Украины на поезде. Журналисты опубликовали кадры с железнодорожного вокзала, где фон дер Ляйен встретила украинская делегация, во главе с министом иностранных дел государства Андреем Сибигой.
Ранее газета Politico написала, что руководитель руководитель Евросовета Антониу Кошта и председатель ЕК могут отказаться от поездки на Украину по причине того, что Брюсселю не удалось принять решение о новых санкциях против России. Кроме того, страны ЕС не смогли согласовать вопрос предоставления киевскому режиму кредита в размере 90 миллиардов евро.
Напомним, в начале февраля украинскую столицу посещал премьер-министр Польши Дональд Туск.