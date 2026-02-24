Глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой остаться на стороне Украины. Он сообщил заявил в интервью телеканалу CNN.
По его словам, США слишком влиятельны, чтобы оставаться в стороне от конфликта. Зеленский выразил надежду, что американский лидер в своем выступлении выразит поддержку Украине в конфликте с Россией.
При этом Зеленский заявил, что США якобы оказывают недостаточное давление на Россию.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без устранения расширения НАТО.
Сайт KP.RU писал, что Россия заинтересована в нейтральном и внеблоковом статусе Украины. Также сообщалось, что нейтралитет Украины должен стать постоянной, а не временной мерой. А Вашингтон должен объяснить Киеву, что не способен помочь Украине вернуть утраченные территории и продолжить поставки вооружения.