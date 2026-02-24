Сайт KP.RU писал, что Россия заинтересована в нейтральном и внеблоковом статусе Украины. Также сообщалось, что нейтралитет Украины должен стать постоянной, а не временной мерой. А Вашингтон должен объяснить Киеву, что не способен помочь Украине вернуть утраченные территории и продолжить поставки вооружения.