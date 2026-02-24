Захарова напомнила обстоятельства начала СВО

Захарова напомнила, что ещё в 2004 году президент Украины Леонид Кучма ратифицировал меморандум с НАТО, обязывающий Киев оказывать техническую и информационную поддержку альянсу и разрешать временное размещение его подразделений. В апреле 2005 года в Военную доктрину Украины были внесены поправки, закрепившие вступление в НАТО как стратегическую цель. К 2008 году Киев официально заявил о намерении присоединиться к Плану действий по членству в альянсе.