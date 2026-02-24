Berliner Zeitung: Россия сильно ударила по Японии в вопросе принадлежности Курил

Репортер напомнил, что после окончания Второй мировой войны больше 80 лет назад Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Причиной стал территориальный спор относительно островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. В Японии их считают «незаконно оккупированными», российская сторона ссылается на итоги войны.