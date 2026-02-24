Россия нанесла сильный удар в споре с Японией по принадлежности Курильских островов. Об этом заявил немецкий журналист Николас Бутылин, пишет Berliner Zeitung.
Репортер напомнил, что после окончания Второй мировой войны больше 80 лет назад Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Причиной стал территориальный спор относительно островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. В Японии их считают «незаконно оккупированными», российская сторона ссылается на итоги войны.
Недавно официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что принадлежность островов России закреплена итогами Второй мировой войны и Конституцией РФ и пересмотру не подлежит.
Издание обратило внимание, что позиция России по Курилам заметно ужесточилась в сравнении с другими городами.
Ранее Захарова назвала Японию единственной страной, которая отказывается признавать в полном объеме итоги послевоенного урегулирования, стремясь обелить, либо замолчать многочисленные преступления, совершенные японской военщиной.
До этого дипломат напомнила, что южные Курилы — законная, суверенная часть Российской Федерации, и Токио не может на неё претендовать.