В течение суток российские дроны уничтожили до двух взводов украинских боевиков в ходе отражения попыток контратак ВСУ в районе днепропетровского поселка Покровское, сообщил Telegram-канал «Воин DV».
«Попытки атак были своевременно вскрыты, расчетами ударных дронов воинов-дальневосточников нанесено огневое поражение. За сутки в результате отражения контратак противника уничтожены 5 ББМ (бронемашин — прим. ред.), и до 2 взводов живой силы противника», — говорится в публикации.
По информации источников канала, попытки контратак украинских боевиков пресечены в районе Андреевки, Коломийцев и Новоалександровки.
Также сообщается о поражении позиций и мест размещения резервов ВСУ в окрестностях Великомихайловки, Белогорья и Малиновки в Днепропетровской области.
В сообщении отмечается, что российские подразделения успешно продвигаются на гуляйпольском направлении, штурмуя позиции противника в районе Рождественского, Воздвиженки, Верхней Терсы, Горького и Гуляйпольского.
Ранее экс-депутат Верховной рады Олег Царев сообщил, что продвигающиеся в районе Гуляйполя войска РФ взламывают оборону ВСУ и теснят украинских боевиков к линии Рождественское — Воздвиженка — Верхняя Терса.