Зеленский увидел «начало конца» конфликта на Украине

Владимир Зеленский усмотрел признаки «начала конца» конфликта с Россией, но с важными оговорками. По его словам, прекращение огня нужно обеим сторонам, однако без твёрдых гарантий безопасности это несёт «большие риски». В связи с этим он обратился к Евросоюзу с ультимативным призывом — перестать увиливать и наконец определить дату вступления Украины в блок.