Зеленский увидел «начало конца» конфликта на Украине

Владимир Зеленский усмотрел признаки «начала конца» конфликта с Россией, но с важными оговорками. По его словам, прекращение огня нужно обеим сторонам, однако без твёрдых гарантий безопасности это несёт «большие риски». В связи с этим он обратился к Евросоюзу с ультимативным призывом — перестать увиливать и наконец определить дату вступления Украины в блок.

Источник: Life.ru

«Мне нужна дата. Я прошу об этом. Давайте не допустим, чтобы будущие лидеры или следующее поколение столкнулись с ситуацией, когда Россия блокирует членство Украины в ЕС на 50 лет», — заявил Зеленский.

При этом Киев не верит в серьёзность намерений Москвы завершить конфликт. По словам политика, Россия якобы лишь имитирует готовность к миру.

«Они играют с (президентом США Дональдом) Трампом и играют со всем миром», — полагает Зеленский.

Украинский политик также выразил надежду, что американский лидер всё же окажет на Москву достаточное давление, чтобы боевые действия прекратились.

Ранее Владимир Зеленский упрекнул США в том, что они добиваются уступок лишь от Украины, не требуя ничего подобного от России. Вместе с тем глава киевского режима решил, что украинцы лучше продолжать воевать и дальше, чем увидят мир на невыгодных условиях.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

