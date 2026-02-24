Дания предоставит Молдове 20 млн евро на укрепление обороны и борьбу с дезинформацией

КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. Программа поддержки Молдовы со стороны Дании на сумму 20 миллионов евро обсуждалась в Кишиневе представителями парламентов обеих стран. При этом вся указанная сумма будет предназначена для укрепления обороноспособности республики, борьбы с дезинформацией и управления кризисными ситуациями.
Делегация парламента Дании прибыла в понедельник в Молдову с рабочим визитом, который продлится по 24 февраля. Миссию датского парламента возглавляет председатель комиссии по внешней политике Кристиан Фрис Бах.
В Кишиневе датские парламентарии провели встречи со спикером парламента Игорем Гросу, а также его заместителем и председателем комиссии по внешней политике Дойной Герман.
На встрече обсуждались вопросы укрепления двусторонних отношений, европейский путь Республики Молдова и возможности привлечения датских инвестиций в возобновляемую энергетику, сельское хозяйство, образование и технологии.
Сообщается, что в ходе беседы молдавская сторона подчеркнула, что датская программа поддержки для Молдовы на сумму 20 миллионов евро будет способствовать укреплению оборонного сектора, борьбе с дезинформацией и улучшению возможностей по управлению кризисными ситуациями.