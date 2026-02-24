Дания предоставит Молдове 20 млн евро на укрепление обороны и борьбу с дезинформацией

КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. Программа поддержки Молдовы со стороны Дании на сумму 20 миллионов евро обсуждалась в Кишиневе представителями парламентов обеих стран. При этом вся указанная сумма будет предназначена для укрепления обороноспособности республики, борьбы с дезинформацией и управления кризисными ситуациями.