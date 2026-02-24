Полковник Ходаренок назвал главные уроки четырех лет СВО

Приведем только несколько примеров. В ходе очередной кампании на Северном Кавказе один из высших руководителей ВС РФ требовал иметь на огневых позициях артиллерии по семь боекомплектов на орудие. Вот попробуй выложи такое количество боеприпасов на грунт в ходе СВО, где воздух переднего края до отказа наполнен жужжанием БЛА. Или боевые действия в ходе СВО начинались с действий так называемых батальонных тактических групп. И это тоже следствие войн в условиях горной местности, где основным тактико-огневым подразделением являлся усиленный батальон (в горах больше батальона и не развернешь).