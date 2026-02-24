Ричмонд
В США заявили о разногласиях в окружении Трампа по Украине и Ирану

Только вице-президент США Джей Ди Вэнс и директор Национальной разведки Тулси Габбард, по мнению американского аналитика Эндрю Наполитано, выступают против оказания помощи Владимиру Зеленскому и против возможных действий против Ирана. Об этом блогер сообщил 23 февраля в интервью ТАСС.

Наполитано считает, что большинство представителей вашингтонского истеблишмента придерживаются неоконсервативных взглядов. По его оценке, аналогичная позиция преобладает и в окружении президента Дональда Трампа.

Аналитик утверждает, что из ближайших советников именно Вэнс и Габбард, как он полагает, призывают Трампа воздержаться от поддержки Киева и от военного сценария в отношении Ирана.

Он также напомнил, что в ходе предвыборных кампаний 2016, 2020 и 2024 годов Трамп обещал дистанцироваться от неоконсерваторов и сторонников силовой внешней политики. При этом Наполитано выразил мнение, что нынешний курс президента может меняться, поскольку, по его оценке, Трамп склонен к пересмотру своих позиций.

