В США заявили о разногласиях в окружении Трампа по Украине и Ирану

Он также напомнил, что в ходе предвыборных кампаний 2016, 2020 и 2024 годов Трамп обещал дистанцироваться от неоконсерваторов и сторонников силовой внешней политики. При этом Наполитано выразил мнение, что нынешний курс президента может меняться, поскольку, по его оценке, Трамп склонен к пересмотру своих позиций.