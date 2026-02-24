Фотографии бункера, в котором Зеленский провел два года, попали в Интернет

Интернет-СМИ и Telegram-каналы публикуют фотографии бункера, в котором Владимир Зеленский, по собственному признанию, провел два года.
Фотографии позволяют увидеть таблички с секторами украинского правительства, Верховной рады и других ведомств.
Зеленский говорил, что два года пребывал в бункере почти всегда, но проводил в офисе рабочие совещания, а теперь спускается в бункер во время ночных воздушных тревог.
