Фотографии бункера, в котором Зеленский провел два года, попали в Интернет

Интернет-СМИ и Telegram-каналы публикуют фотографии бункера, в котором Владимир Зеленский, по собственному признанию, провел два года.

Источник: Московский комсомолец

Фотографии позволяют увидеть таблички с секторами украинского правительства, Верховной рады и других ведомств.

Зеленский говорил, что два года пребывал в бункере почти всегда, но проводил в офисе рабочие совещания, а теперь спускается в бункер во время ночных воздушных тревог.

Читайте материал «Зеленский поделился подробностями о жизни в бункере».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.