«Солнцепеки» сожгли лесополосу с позициями солдат ВСУ в Харьковской области

Кадры уничтожения выявленных на территории Харьковской области позиций ВСУ опубликовал связанный с российской группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
По информации источников канала, под удар попали военнослужащие 22-й мехбригады ВСУ, позиции которых были обнаружены в одной из лесополос в окрестностях поселка Ветеринарное.
Сообщается, что по месту скопления украинских боевиков ударили тяжелые огнеметные системы «Солнцепек».
«“Солнцепеки” выжгли посадку с позициями ВСУ возле российской границы. Порцию света и тепла в виде термобарических боеприпасов получили боевики 22 омбр ВСУ в районе н.п. Ветеринарное», — говорится в публикации.
Данных о потерях ВСУ в результате удара по позициям украинских военных под Ветеринарным нет.
Согласно опубликованной каналом сводке, в течение суток российские военные уничтожили в Харьковской области больше сотни боевиков ВСУ. Кроме того, противник потерял две гаубицы и миномет, станцию радиоэлектронной борьбы и семь единиц техники.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что российские подразделения начали бои за Ветеринарное.