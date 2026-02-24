В Ростовской области в отставку ушли пять судей

В Ростовской области ушли в отставку пять судей. Решения о прекращении полномочий утвердили на заседании квалификационной коллегии региона 20 февраля 2026 года.
Увольнения согласовали в отношении представителей Аксайского районного суда, Ростовского областного суда, Таганрогского городского суда, мирового судьи судебного участка № 2 Ленинского судебного района Ростова-на-Дону, а также председателя Усть-Донецкого районного суда. Сроки окончания полномочий утвердили в разных числах февраля, а также в апреле.
Также коллегия отложила рассмотрение вопроса о прекращении отставки судьи Таганрогского городского суда. Напомним, ранее в суды региона назначили двух судей, председателя и заместителя председателя.