Жестокие бои развернулись на окраинах Святогорска в ДНР

Российские военные навязали жестокие бои украинским бойцам на окраинах Святогорска в северной части ДНР. Противник был зажат в тисках и ослаблен, рассказал глава республики Денис Пушилин в эфире «Соловьёв Live».

Источник: Life.ru

«Мы наблюдаем очень внимательно. Видите, и на окраинах Святогорска боевые действия, и Рай-Александровка — населённый пункт, который для нас важен сейчас в плане водообеспечения», — подчеркнул он.

Ранее российские войска освободили населённый пункт Карповка в ДНР. Информацию уже подтвердили в Минобороны РФ. Посёлок был взят под контроль подразделениями российской группировки войск «Запад» в ходе активных боевых действий.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

