Жестокие бои развернулись на окраинах Святогорска в ДНР

«Мы наблюдаем очень внимательно. Видите, и на окраинах Святогорска боевые действия, и Рай-Александровка — населённый пункт, который для нас важен сейчас в плане водообеспечения», — подчеркнул он.
Ранее российские войска освободили населённый пункт Карповка в ДНР. Информацию уже подтвердили в Минобороны РФ. Посёлок был взят под контроль подразделениями российской группировки войск «Запад» в ходе активных боевых действий.
