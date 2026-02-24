Ричмонд
Байден предлагал Зеленскому эвакуацию с Украины в начале СВО

Бывший президент США Джо Байден в первые дни после начала специальной военной операции предложил Владимиру Зеленскому покинуть Украину.

Бывший президент США Джо Байден в первые дни после начала специальной военной операции предложил Владимиру Зеленскому покинуть Украину. Об этом глава киевского режима сообщил в видеообращении, приуроченном к годовщине начала СВО.

По его словам, во время телефонного разговора Байден сообщил о существующей угрозе и настаивал на срочном выезде из страны. Зеленскому предлагалась помощь в эвакуации.

Видео записано в бункере. На кадрах видны указатели с названиями секторов правительственных учреждений, включая кабинет министров и Верховную Раду.

Ранее Зеленский обращался к президенту США Дональду Трампу с просьбой продолжать поддержку Украины. Он подчеркивал, что Соединенные Штаты обладают значительным влиянием и не могут оставаться в стороне от конфликта.

Читайте также: В США раскрыли детали системы «Золотой купол».

