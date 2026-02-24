Зеленский: Трамп хочет закатить церемонию с подписанием всех мирных документов сразу

Ранее Зеленский заявил, что конфликт близится к своему завершению, однако Евросоюз обязан назвать конкретную дату вступления Украины в блок. По его словам, прекращение огня нужно обеим сторонам, однако без твёрдых гарантий безопасности это чревато «большими рисками». В связи с этим киевский главарь обратился к ЕС с ультимативным призывом — перестать увиливать и наконец определить дату вступления Украины в блок.