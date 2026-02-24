Ричмонд
Зеленский: Трамп хочет закатить церемонию с подписанием всех мирных документов сразу

Президент США Дональд Трамп планирует устроить грандиозную церемонию с одновременным подписанием всех документов по мирному урегулированию между Украиной и Россией. Об этом в интервью CNN рассказал Владимир Зеленский.

Источник: Life.ru

По словам украинского политика, речь идёт о пакете из отдельных соглашений: между Киевом и Москвой, а также между Украиной и западными партнёрами — США и Европой — о гарантиях безопасности.

Однако Зеленский имеет собственное видение последовательности действий. Он настаивает, что сначала должны быть согласованы и ратифицированы Конгрессом США именно гарантии безопасности. И только после этого можно будет переходить к подписанию остальных документов.

Ранее Зеленский заявил, что конфликт близится к своему завершению, однако Евросоюз обязан назвать конкретную дату вступления Украины в блок. По его словам, прекращение огня нужно обеим сторонам, однако без твёрдых гарантий безопасности это чревато «большими рисками». В связи с этим киевский главарь обратился к ЕС с ультимативным призывом — перестать увиливать и наконец определить дату вступления Украины в блок.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

