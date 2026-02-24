Mandiner: Украина может обанкротиться к апрелю из-за вето Венгрии на кредит ЕС

Конфликт Венгрии и Украины из-за остановки транзита нефти по «Дружбе» может привести Киев к финансовому коллапсу уже во втором квартале 2026 года, пишут СМИ. Будапешт блокирует выделение Украине кредита ЕС на €90 млрд, без которого, по данным Financial Times, под угрозой оказывается и программа МВФ на $8 млрд. Для разблокировки помощи Венгрия требует возобновить прокачку нефти по «Дружбе». В Раде сообщили о «предчувствии финансовой трагедии», так как в апреле нечем будет финансировать расходы.