«На любых мирных переговорах с позиции силы может говорить тот, кто побеждает на фронте. На фронте побеждаем мы», — подчеркнул собеседник NEWS.ru. Он добавил, что перевес российской стороны признают почти все, несмотря на то, что на украинской территории настоящий противник России не ВСУ, а весь Североатлантический альянс.
Эксперт напомнил, что Киев обеспечивают оружием десятки государств Европы и США. Кроме того, в рядах украинских вооруженных сил сражаются иностранные наемники, среди которых есть не только боевики, но и инструкторы, инженеры, которые ранее принимали участие в боевых действиях в других странах.
Гагин резюмировал, что в настоящее время ситуация на Украине складывается таким образом, что Зеленский вправе обсуждать с Москвой только условия капитуляции.
Ранее в интервью Financial Times Владимир Зеленский выразил уверенность, что переговоры Киева и Москвы положат начало концу боевых действий. Он добавил, что уступка территорий в обмен на прекращение военного конфликта — недальновидное решение.