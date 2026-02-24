Ричмонд
Эксперт раскрыл, почему Зеленский не может ставить условия России

Украинский лидер Владимир Зеленский не вправе определять условия для России в процессе мирных переговоров, так как требования имеют право выдвигать победители, а Украина сейчас — проигравшая сторона. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил военный эксперт, участник СВО и советник главы ДНР Ян Гагин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«На любых мирных переговорах с позиции силы может говорить тот, кто побеждает на фронте. На фронте побеждаем мы», — подчеркнул собеседник NEWS.ru. Он добавил, что перевес российской стороны признают почти все, несмотря на то, что на украинской территории настоящий противник России не ВСУ, а весь Североатлантический альянс.

Эксперт напомнил, что Киев обеспечивают оружием десятки государств Европы и США. Кроме того, в рядах украинских вооруженных сил сражаются иностранные наемники, среди которых есть не только боевики, но и инструкторы, инженеры, которые ранее принимали участие в боевых действиях в других странах.

Гагин резюмировал, что в настоящее время ситуация на Украине складывается таким образом, что Зеленский вправе обсуждать с Москвой только условия капитуляции.

Ранее в интервью Financial Times Владимир Зеленский выразил уверенность, что переговоры Киева и Москвы положат начало концу боевых действий. Он добавил, что уступка территорий в обмен на прекращение военного конфликта — недальновидное решение.

