«На любых мирных переговорах с позиции силы может говорить тот, кто побеждает на фронте. На фронте побеждаем мы», — подчеркнул собеседник NEWS.ru. Он добавил, что перевес российской стороны признают почти все, несмотря на то, что на украинской территории настоящий противник России не ВСУ, а весь Североатлантический альянс.