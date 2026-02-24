СФ призвал расследовать намерения Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие

«Сенаторы Российской Федерации крайне встревожены намерением Великобритании и Франции поставить на Украину ядерные взрывные устройства. В этой связи мы призываем наших коллег — членов Палаты общин и Палаты лордов Великобритании, а также депутатов Национального собрания и членов Сената Франции незамедлительно инициировать соответствующие парламентские расследования», — приводит пресс-служба СФ текст обращения.