Голос искусства и спорта: что говорят Мудряк и Курбанов о новой Конституции

Всё чаще о документе говорят люди, чья деятельность формирует культурный и спортивный облик страны. Артисты, музыканты и спортсмены делятся личными размышлениями, объясняя, почему тема референдума для них не абстрактна, а напрямую связана с будущим общества.
Свою позицию одной из первых озвучила казахстанская оперная певица Мария Мудряк. В социальных сетях она подчеркнула, что для представителей культуры важен акцент на гуманитарной сфере, который, по её мнению, отражён в проекте Основного закона.
«Для меня важно, что в Основном Законе подчёркивается значение культуры, образования и науки. Это показывает, что духовное и интеллектуальное развитие рассматривается как основа нашего будущего государства», — написала Мудряк.
Певица отдельно остановилась на теме сохранения историко-культурного наследия. По её словам, именно через искусство формируется чувство принадлежности к стране и её традициям.
«Особенно значимым считаю внимание к сохранению историко-культурного наследия. Искусство, музыка, театральные традиции — это часть нашей национальной идентичности и ценностей».
Мария Мудряк также отметила, что воспринимает предлагаемые изменения как этап эволюции правовой системы и фактор общественного согласия.
«Я вижу конституционные изменения как этап развития правовой системы и поддерживаю курс на стабильность, единство и развитие. Уверена, что реформы должны способствовать укреплению, процветанию и единству нашего народа».
Спортсмены о референдуме: позицию важно не только высказать.
Своё мнение о предстоящем референдуме выразил и представитель сборной Казахстана по фехтованию Руслан Курбанов. Спортсмен признался, что сначала тема казалась сложной, однако со временем он решил разобраться в сути вопроса.
«Я немного новостей успеваю читать, но слово “референдум” в моих лентах появляется всё чаще. Оно сначала звучало сложно и непонятно. Начал изучать. По факту всё проще».
Курбанов подчеркнул, что общественная дискуссия вокруг новой Конституции — это естественный процесс, но ключевое значение имеет участие граждан в голосовании.
«Все споры и позиции о новой Конституции — это классно. Но есть простой момент. Референдум и существует, чтобы позицию не просто озвучить в ленте, а зафиксировать».
По мнению спортсмена, референдум становится тем механизмом, который превращает личное мнение в реальное участие в судьбе страны.
«Если есть мнение — логично его показать, сказать “да” или “нет”: оно действительно учитывается только там, где происходит голосование. Будет круто, если больше людей проголосует», — написал он.
Почему важны голоса вне политики.
Высказывания представителей культуры и спорта добавляют общественной дискуссии человеческое измерение. Если для экспертов Конституция — это юридический документ, то для артистов и спортсменов она связана с ценностями, идентичностью и возможностями для развития молодёжи.
В их комментариях звучат темы, которые редко становятся центральными в политических обсуждениях: роль искусства в формировании нации, значение образования, поддержка науки и важность личной гражданской ответственности. Именно такие смыслы, по мнению наблюдателей, помогают обществу воспринимать реформы не как абстрактные изменения, а как часть повседневной жизни.
Обсуждение новой Конституции продолжается, и всё больше известных казахстанцев подключаются к этому разговору. Их позиции разные, но объединяет одно — желание, чтобы будущее страны формировалось через осознанное участие граждан. А значит, референдум для многих становится не просто процедурой, а возможностью быть услышанными.