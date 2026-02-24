Голос искусства и спорта: что говорят Мудряк и Курбанов о новой Конституции

Обсуждение новой Конституции продолжается, и всё больше известных казахстанцев подключаются к этому разговору. Их позиции разные, но объединяет одно — желание, чтобы будущее страны формировалось через осознанное участие граждан. А значит, референдум для многих становится не просто процедурой, а возможностью быть услышанными.