Токаев обозначил ключевые требования к проведению референдума

24 февраля 2026 года в Акорде состоялась встреча, которая может задать тон предстоящему республиканскому референдуму.

Источник: Соцсети

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров и заслушал подробный доклад о ходе подготовки к голосованию, передает DKNews.kz.

По информации, представленной главе государства, организационные процессы идут по плану: формируются участковые комиссии, уточняются списки избирателей, готовится необходимая инфраструктура. Однако ключевой акцент встречи был сделан не только на технических деталях.

Президент подчеркнул принципиальные вещи — те, от которых напрямую зависит доверие общества к итогам голосования.

«Необходимо обеспечить открытость, законность и создать равные условия для всех граждан при проведении референдума».

Эта формула — открытость, законность, равенство — прозвучала как политический ориентир для всей системы, задействованной в организации голосования.

Почему это важно именно сейчас?

Республиканский референдум — это не просто процедура. Это инструмент прямого волеизъявления граждан, когда решения принимаются не парламентом и не правительством, а самим народом. И в такие моменты особенно чувствительны вопросы прозрачности процессов, доступа к информации и равенства возможностей для всех сторон.

Эксперты отмечают: высокий уровень доверия к процедуре зачастую влияет на восприятие результатов не меньше, чем сами цифры итогового подсчета. Именно поэтому акцент на открытости выглядит как сигнал — государство заинтересовано в максимальной прозрачности кампании.

Что стоит за формулировками?

Открытость — это публичность работы комиссий, доступ наблюдателей, прозрачная информационная политика.

Законность — строгое соблюдение всех норм действующего законодательства на каждом этапе подготовки и проведения референдума.

Равные условия — отсутствие административных перекосов и обеспечение одинаковых возможностей для всех граждан при реализации их права голоса.

Такие принципы формируют не только юридическую, но и политическую легитимность будущих решений.

Ставка на доверие.

Встреча в Акорде стала важным сигналом о том, что предстоящий референдум рассматривается как значимое событие национального масштаба. В условиях повышенного общественного внимания к любым электоральным процессам именно прозрачность способна стать ключевым фактором стабильности.

Теперь многое будет зависеть от того, как заявленные принципы будут реализованы на практике — от работы комиссий на местах до организации наблюдения и информирования граждан.

Одно ясно уже сейчас: подготовка к референдуму входит в активную фазу, а вопросы доверия и законности выходят на первый план.