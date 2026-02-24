Токаев обозначил ключевые требования к проведению референдума

Республиканский референдум — это не просто процедура. Это инструмент прямого волеизъявления граждан, когда решения принимаются не парламентом и не правительством, а самим народом. И в такие моменты особенно чувствительны вопросы прозрачности процессов, доступа к информации и равенства возможностей для всех сторон.