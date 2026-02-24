Токаев обозначил ключевые требования к проведению референдума

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров и заслушал подробный доклад о ходе подготовки к голосованию, передает DKNews.kz.
По информации, представленной главе государства, организационные процессы идут по плану: формируются участковые комиссии, уточняются списки избирателей, готовится необходимая инфраструктура. Однако ключевой акцент встречи был сделан не только на технических деталях.
Президент подчеркнул принципиальные вещи — те, от которых напрямую зависит доверие общества к итогам голосования.
«Необходимо обеспечить открытость, законность и создать равные условия для всех граждан при проведении референдума».
Эта формула — открытость, законность, равенство — прозвучала как политический ориентир для всей системы, задействованной в организации голосования.
Почему это важно именно сейчас?
Республиканский референдум — это не просто процедура. Это инструмент прямого волеизъявления граждан, когда решения принимаются не парламентом и не правительством, а самим народом. И в такие моменты особенно чувствительны вопросы прозрачности процессов, доступа к информации и равенства возможностей для всех сторон.
Эксперты отмечают: высокий уровень доверия к процедуре зачастую влияет на восприятие результатов не меньше, чем сами цифры итогового подсчета. Именно поэтому акцент на открытости выглядит как сигнал — государство заинтересовано в максимальной прозрачности кампании.
Что стоит за формулировками?
Открытость — это публичность работы комиссий, доступ наблюдателей, прозрачная информационная политика.
Законность — строгое соблюдение всех норм действующего законодательства на каждом этапе подготовки и проведения референдума.
Равные условия — отсутствие административных перекосов и обеспечение одинаковых возможностей для всех граждан при реализации их права голоса.
Такие принципы формируют не только юридическую, но и политическую легитимность будущих решений.
Ставка на доверие.
Встреча в Акорде стала важным сигналом о том, что предстоящий референдум рассматривается как значимое событие национального масштаба. В условиях повышенного общественного внимания к любым электоральным процессам именно прозрачность способна стать ключевым фактором стабильности.
Теперь многое будет зависеть от того, как заявленные принципы будут реализованы на практике — от работы комиссий на местах до организации наблюдения и информирования граждан.
Одно ясно уже сейчас: подготовка к референдуму входит в активную фазу, а вопросы доверия и законности выходят на первый план.