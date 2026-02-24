Президент оценил реализацию ключевых задач в нефтегазовой отрасли

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом выполнения данных ранее поручений по повышению эффективности деятельности акционерного общества «Узбекнефтегаз». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Ранее на презентации, состоявшейся в январе текущего года, были обозначены задачи по повышению эффективности компании, ее финансовой устойчивости, расширению геологоразведочных работ и наращиванию запасов углеводородов. Главе государства была представлена информация о ходе реализации этих задач.
Прежде всего, доложено о мерах по оптимизации расходов.
«В частности, пересматривается и оптимизируется организационная структура центрального аппарата компании. Начата работа по пересмотру цен на производственные услуги, товары и материалы, а также подрядные работы, проводится упорядочение кредитного портфеля. Непрофильные активы выводятся из управления», — говорилось на совещании.
Отмечено, что налажена системная работа по сокращению дебиторской задолженности.
Также были затронуты вопросы расширения геологоразведочных работ и увеличения запасов углеводородов.
В частности, на 2026−2027 годы запланировано усиление поисковых работ на новых участках в ряде регионов, расширение объемов 3D-сейсморазведки и завершение строительства скважин. Также сообщалось, что в январе-феврале текущего года открыты два новых газоконденсатных месторождения.
«В рамках стратегического развития компании планируется ускорить проведение форензик-аудита, совершенствование закупочных процедур, внедрение принципов ESG и подготовку отчетности на основе международных стандартов», — отмечено совещании.
Президент поручил ответственным лицам реализовать запланированные задачи и мероприятия, строго соблюдая расчеты, дисциплину и персональную ответственность.