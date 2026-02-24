Нарушили миграционный режим: 40 граждан Узбекистана выдворили из Алматы (видео)

Видео о гражданах Узбекистана, нарушивших миграционный режим и выдворенных за пределы Казахстана, опубликовано в Instagram-аккаунте Департамента полиции Алматы.
В рамках соблюдения миграционного законодательства Республики Казахстан, 40 граждан Узбекистана, нарушивших порядок пребывания в Алматы, были выдворены за пределы страны. Транспортировка осуществлялась на рейсовом автобусе до границы Казахстана с Узбекистаном, с соблюдением всех норм безопасности.
Начальник управления миграционной службы ДП города Алматы, Еркин Амантаев, подчеркнул, что контроль за соблюдением миграционного законодательства и законностью пребывания иностранных граждан является приоритетом. Выявленные нарушители были выдворены в соответствии с законом, с целью обеспечения правопорядка, безопасности жителей города и соблюдения законодательства всеми, находящимися на территории Казахстана.
Выдворение проводилось в полном соответствии с действующим законодательством, с документальным оформлением каждого лица и контролем за их безопасной транспортировкой до границы.