Глава МСХ высказался об успешном агробизнесе брата

В СМИ уже не первый год обсуждают большие успехи родственников главы МСХ Айдарбека Сапарова в агробизнесе. При этом сам министр отрицает какое-либо влияние на их деятельность.
На брифинге в правительстве журналисты напомнили, что Сапаров ранее заявлял, что его родственники не будут получать субсидии. Однако, по их данным, в 2019—2020 годах его брат Алтынбек Сапаров якобы получил 713,5 млн тенге господдержки. Отвечая на этот вопрос, министр заметно занервничал и, переходя на казахский язык, заявил, что не участвует в распределении субсидий.
Министр это опроверг и подчеркнул, что не участвует в распределении субсидий.
«Я уже на личные вопросы столько раз отвечал, посмотрите в интернете. Вы сами знаете, моего участия в этом нет. Я не учредитель, они сами знают и сами делают свою работу на высшем уровне. Я не участвую, не знаю, и не хочу», — ответил он.
Контекст.
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров — выходец из Северо-Казахстанской области, где прошел путь от бухгалтера совхоза до акима региона, затем стал первым вице-министром, а в 2023 году возглавил Минсельхоз.
Его брат Алтынбек Сапаров руководит ТОО «Ногайбаг» в СКО. По данным yvision.kz, в 2019—2020 годах хозяйство получило около 713,5 млн тенге господдержки — на растениеводство и развитие животноводства, включая создание молочно-товарной фермы.
Ранее «Курсив» писал, что в Казахстане планируют смягчить ограничения на экспорт говядины — решение могут принять в ближайшие дни. Также Айдарбек Сапаров опроверг распространившуюся информацию о вывозе мяса за пределы страны под видом картофеля, несмотря на действующую квоту.