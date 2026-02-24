Лукашенко заявил о планах восстановить отношения с Эстонией

Обращение к эстонцам, посвященное Дню независимости страны, размещено на официальном сайте Лукашенко, сообщает «Лента.ру». В тексте поздравления глава Белоруссии выразил уверенность, что страны при возобновлении диалога смогут преодолеть «любые сложности и искусственные препятствия, от кого бы они ни исходили». Президент Белоруссии добавил, что основой для восстановления контактов могут стать богатые исторические традиции двух государств.
Александр Лукашенко добавил, что белорусская сторона всегда выступала за конструктивное взаимодействие между странами.
Ранее стало известно, что власти Эстонии занялись разработкой механизма использования замороженных российских частных активов. В стране готовятся принять закон, который разрешит изымать российские финансы.