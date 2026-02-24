Лукашенко заявил о планах восстановить отношения с Эстонией

Обращение к эстонцам, посвященное Дню независимости страны, размещено на официальном сайте Лукашенко, сообщает «Лента.ру». В тексте поздравления глава Белоруссии выразил уверенность, что страны при возобновлении диалога смогут преодолеть «любые сложности и искусственные препятствия, от кого бы они ни исходили». Президент Белоруссии добавил, что основой для восстановления контактов могут стать богатые исторические традиции двух государств.