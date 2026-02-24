«Это подтверждение того, что он против мирного заключения. Он против мира. Он против остановки военных действий. Ему нужна война», — считает собеседник «Ленты.ру».
Он уточнил, что конфликт необходим Зеленскому, так как продолжение противостояния является основанием для нахождения его у власти. Сенатор добавил, что военные действия обеспечивают Украине поставки вооружения и финансов со стороны западных союзников, и допустил, что представители киевского режима присваивают половину денежных поступлений.
Джабаров подчеркнул, что Украина получит ответ на свои атаки. Кроме того, сенатор отметил, что украинцы все чаще демонстрируют недовольство властью и, возможно, сами будут способствовать смене режима в стране.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия и Украина находятся в «начале конца» своего противостояния. Украинский лидер добавил, что Киев заинтересован в прекращении огня, но не временном, а постоянном.