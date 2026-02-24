В Совфеде ответили Зеленскому, пообещавшему новые удары по РФ

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о новых ударах по российским регионам в годовщину начала проведения спецоперации свидетельствует о том, что киевский режим не настроен на заключение мира с Москвой. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый заместитель главы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.