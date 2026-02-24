Ремонт и строительство объектов ЖКХ в Башкирии: власти поделились планами на 2026 год

По словам Головановой, всего в 2026 году построят, реконструируют и заменят 95 километров сетей. Качество коммунальных услуг улучшится для 183 тысяч жителей республики. Продолжается и второй этап масштабного проекта в уфимском Забелье с использованием инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. К концу года планируется ввести все объекты и обеспечить коммунальной инфраструктурой 9,2 миллиона квадратных метров будущего жилья — этого хватит для проживания более 100 тысяч семей.