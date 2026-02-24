Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 24 февраля: главное

Сроки и место проведения нового раунда переговоров по украинскому урегулированию пока остаются несогласованными.
РФ сохраняет надежду на мирное урегулирование конфликта на Украине.
Мирное урегулирование на Украине зависит от действий Киева.
Российское общество за время СВО стало лучше понимать свои корни и «что такое хорошо, что такое плохо» в мировых делах.
Главная цель специальной военной операции России — обеспечение безопасности людей в Донбассе.
Главная цель — это обеспечение безопасности людей, которые жили на востоке Украины и которые были действительно в смертельной опасности. Это главное.
Полностью цели специальной военной операции пока еще не достигнуты, поэтому она продолжается.
В любом случае интересы России будут обеспечены.
У России с 2022 года «открылись глаза» на многие международные процессы и на дальнейшие отношения с рядом стран.
Запад вынашивал и по-прежнему вынашивает планы по сокрушению России.
Намерение Парижа и Лондона передать Киеву ядерную бомбу является вопиющим нарушением международного права.
Россия будет учитывать в ходе переговоров по украинскому урегулированию информацию о намерении Парижа и Лондона передать Киеву ядерную бомбу.
Это чрезвычайно опасная информация.
Кремль не комментирует сообщения о якобы проведенных в Женеве переговорах РФ и США об ограничении ядерных вооружений и новом ДСНВ.
Мне пока нечего сказать по этому сюжету.
Администрация Telegram не хочет сотрудничать с властями РФ, при этом фиксируется большое количество потенциально опасного контента.
Фиксируется большое количество нарушений и нежелания администрации Telegram сотрудничать с нашими властями. Фиксируется большое количество контента, который потенциально может представлять опасность для нашей страны. И на основе этого соответствующие наши органы принимают те меры, которые считают целесообразными.
24 февраля Владимир Путин примет в Кремле главу МИД Вьетнама.
Также во вторник глава государства примет участие в заседании коллегии ФСБ.