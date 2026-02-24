Ричмонд
Радий Хабиров сделал замечание министру ЖКХ Башкирии за состояние отрасли

Глава Башкирии Радий Хабиров на совещании регионального кабмина сделал замечания вице-премьеру Рустему Газизову и министру ЖКХ Ирине Головановой за позиции республики в рейтинге по числу инцидентов в коммунальной сфере.

Источник: РИА "Новости"

По словам господина Хабирова, на правительственном совещании было озвучено, что регион занимает 83−84 места. «То мы лучшие были — вторые-третьи, то, сейчас, худшие. Вы там разберитесь, пожалуйста — там статистика или что не работает? — 83 место, 84 место, в прошлом году вы были вторым-третьим», — отметил глава республики.

Радий Хабиров считает, что есть субъекты с гораздо большим износом системы ЖКХ, чем в Башкирии. «Есть регионы, где очень долго не вкладывались в инфраструктуру жилищно-коммунального хозяйства. У нас миллиарды идут туда», — прокомментировал он.

Как сообщала на совещании правительства Башкирии 29 декабря министр ЖКХ Ирина Голованова, уровень износа коммунальной инфраструктуры в регионе составляет 54%. По предварительным данным об исполнении бюджета, в 2025 году Башкирия выделила 13,3 млрд руб. на ЖКХ при запланированных 16,4 млрд руб. В 2024 году расходы на отрасль составляли около 18,2 млрд руб.