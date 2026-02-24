По ее информации, блокирование помощи Украине, а также провал по согласованию 20-го пакета антироссийских санкций повергли европейских законодателей в уныние оттого что к их визиту в Киев 24 февраля они смогут предоставить «лишь свою солидарность».
Ранее газета сообщила, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан официально уведомил главу Европейского совета Антониу Кошту о своем решении блокировать выделение Киеву финансирования в €90 млрд в ответ «на акт неспровоцированной враждебности» Украины.
23 февраля глава дипслужбы ЕС Кая Каллас признала, что министры иностранных дел ЕС не смогли утвердить план финансирования Киева на €90 млрд. Позднее она заявила, что соглашение по 20-му пакету санкций против России также не было достигнуто.