WSJ: самый дорогой авианосец США затопило фекалиями на пути к Ирану

Направленный угрожать Ирану флагманский авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford столкнулся с серьезными неполадками канализационной системы, которая забивается в среднем раз в день, сообщает The Wall Street Journal. Из-за этого сточные массы затапливают туалеты, а членам экипажа приходится стоять в очередях более 45 минут. В соцсетях предполагают саботаж со стороны моряков, недовольных длительным 8-месячным походом без увольнений на берег и перспективой участвовать в операции против Исламской Республики. Авианосец встал на ремонт на Крите, а в это время в США признают, что ресурсов для продолжительной кампании против Тегерана недостаточно.