Орбан обвинил Киев в нефтяной блокаде, чтобы «свергнуть правительство»

Премьер напомнил, что Венгрия остановила предоставление Украине военного кредита в размере €90 млрд и не будет поддерживать решения в Брюсселе, направленные на помощь Украине, пока президент Владимир Зеленский «не придет в себя». «Мы не будем содействовать украинской нефтяной блокаде, а разрушим ее. В этом могут быть уверены и в Брюсселе, и в Киеве», — сказал Орбан.