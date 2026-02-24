Ричмонд
Медведев: Россия может ударить по поставщикам ядерного оружия Киеву

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос RT о планах Франции и Великобритании передать Украине ядерное оружие, заявил, что Россия может ударить по поставщикам ядерного оружия киевскому режиму.

Источник: РИА "Новости"

«Не может быть и тени сомнения в том, что России в при таком развитии событий придётся использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, по целям на Украине, представляющим угрозу нашей стране. А в случае необходимости — и по странам-поставщикам, которые становятся соучастниками ядерного конфликта с Россией», сказал он.

Медведев подчеркнул, что это тот симметричный ответ, на который имеет право Российская Федерация.

Вместе с этим он отметил, что планы Франции и Великобритании — это «прямая передача ядерного оружия воюющей стране».

Ранее СВР стало известно, что Британия и Франция готовятся вооружить Украину ядерным оружием. Сделать это планируется под предлогом якобы собственной разработки киевским режимом данного оружия.

