Сестре Ким Чен Ына вслед за его дочерью дали новую должность

Видные государственные должности в КНДР занимают и другие члены семьи Ким Чен Ына. В частности, как сообщила южнокорейская The Chosun Daily, 13-летняя Ким Чжу Э, дочь северокорейского лидера, которую тот активно берет с собой на ядерные объекты, стала куратором направления, связанного с ракетной программой страны. Опрошенные эксперты сказали, что, хотя официально эту должность занимает генерал Чан Чан Ха, дочь Ким Чен Ына получает доклады от генералов и отдает распоряжения.