Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы роли Уиткоффа и Кушнера в планах Трампа начать новый конфликт

Президент США Дональд Трамп примет решение об ударе по Ирану с учетом мнений спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

«Эти переговоры будут вести Уиткофф и Кушнер, чья оценка вероятности заключения сделки повлияет на расчеты Трампа. В случае отсутствия сделки Трамп сообщил своим советникам, что рассматривает возможность ограниченных ударов для оказания давления на Иран, а в случае неудачи — гораздо более масштабной атаки с целью принудительной смены режима», — рассказали собеседники издания.

Дополнительно сообщается, что Трамп провел серию консультаций с военными, где был разработан сценарий вооруженного столкновения с Ираном. Авторы материала подчеркнули, что глава Белого дома запрашивает мнение у широкого круга лиц о целесообразности нанесения удара.

Ранее телеканал CBS News сообщал, что Трамп все больше разочаровывается в ограниченности военных возможностей США против Ирана. Как утверждают источники, в основе «нетерпения» американского лидера лежит желание принять решительные меры, которые могли бы перезагрузить дипломатический процесс.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше