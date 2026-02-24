Названы роли Уиткоффа и Кушнера в планах Трампа начать новый конфликт

«Эти переговоры будут вести Уиткофф и Кушнер, чья оценка вероятности заключения сделки повлияет на расчеты Трампа. В случае отсутствия сделки Трамп сообщил своим советникам, что рассматривает возможность ограниченных ударов для оказания давления на Иран, а в случае неудачи — гораздо более масштабной атаки с целью принудительной смены режима», — рассказали собеседники издания.