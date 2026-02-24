Ричмонд
В Госдуме оценили обсуждение обновления ДСНВ между Россией и США

Отсутствие соглашения о контроле над ядерным вооружением между США и Россией вызывает тревогу во всем мире, но работа над новым документом потребует времени. Об этом заявил в беседе с «Лентой.ру» первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя информацию о встрече Вашингтона и Москвы в Женеве по вопросу ядерных арсеналов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Собеседник «Ленты.ру» уточнил, что безконтрольное наращивание ядерных сил может привести к третьей мировой войне. Депутат напомнил, что Россия предложила продлить действия Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) между Кремлем и Белым домом. Алексей Чепа отметил, что американцы отказались от пролонгации, но позже выступили с инициативой составить новый документ, пересмотрев положения предыдущего. Кроме того, США потребовали расширить число участников соглашения, включив в него новые страны, имеющие ядерный арсенал.

«Это долгий процесс переговоров, непростой совсем процесс переговоров. Поэтому это вызывает серьезные опасения во всем мире», — объяснил Алексей Чепа.

Срок действия ДСНВ между Россией и США истек 5 февраля 2026 года. 23 февраля в Женеве российская и американская делегации встретились для обсуждения новой версии соглашения. 24 февраля представители Вашингтона намерены обсудить контроль за ядерными арсеналами с делегацией из Китая.

