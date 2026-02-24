В Госдуме оценили обсуждение обновления ДСНВ между Россией и США

Отсутствие соглашения о контроле над ядерным вооружением между США и Россией вызывает тревогу во всем мире, но работа над новым документом потребует времени. Об этом заявил в беседе с «Лентой.ру» первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя информацию о встрече Вашингтона и Москвы в Женеве по вопросу ядерных арсеналов.