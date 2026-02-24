В Великобритании создали штаб для формирования многонациональных сил на Украине

Премьер-министр Кир Стармер в связи с четырехлетием начала военных действий на Украине сказал: «…Наше послание украинскому народу простое: Британия с вами, она сильнее, чем когда-либо. Именно поэтому мы объявляем о новой поддержке сегодня и будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Несмотря на весь шум в мировых делах сегодня, эта война остается самой острой проблемой нашего времени. Возникает вопрос о том, сохранится ли свобода Украины и Европы. Наш общий ответ однозначен. Россия не выигрывает эту войну. Они не выиграют эту войну. Мы будем на стороне Украины до установления справедливого и прочного мира и далее».