В Великобритании создали штаб для формирования многонациональных сил на Украине

В Великобритании сообщили о появлении штаб-квартиры многонациональных сил для подготовки к отправке войск стран «коалиции желающих» на Украину. Также Лондон анонсировал новые меры поддержки Киева. Насколько эти решения будут эффективны и действительно ли европейские военные появятся в зоне СВО, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.
«Британия с вами».
Спустя четыре года после начала специальной военной операции Соединенное Королевство усиливает поддержку Украины, оказывая новую военную и гуманитарную помощь. При этом ~в Лондоне особо подчеркивается, что оборона Украины — это безопасность Великобритании~.
Правительство Соединенного Королевства объявляет о дополнительной поддержке Украины, поскольку премьер-министр Кир Стармер созывает встречу «коалиции желающих» с президентом Франции Эммануэлем Макроном после их январского заявления с украинским лидером Владимиром Зеленским о намерении Великобритании разместить британские войска в Украине, как только будет обеспечен мир.
Как сказано в документе, в составе этих многонациональных сил на Украине функционирует ~штаб из 70 человек~, а подготовка вооруженных сил Великобритании финансируется правительством этой страны ~на сумму £200 млн~.
Премьер-министр Кир Стармер в связи с четырехлетием начала военных действий на Украине сказал: «…Наше послание украинскому народу простое: Британия с вами, она сильнее, чем когда-либо. Именно поэтому мы объявляем о новой поддержке сегодня и будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Несмотря на весь шум в мировых делах сегодня, эта война остается самой острой проблемой нашего времени. Возникает вопрос о том, сохранится ли свобода Украины и Европы. Наш общий ответ однозначен. Россия не выигрывает эту войну. Они не выиграют эту войну. Мы будем на стороне Украины до установления справедливого и прочного мира и далее».
Пакет поддержки.
£20 млн на экстренную энергетическую поддержку для защиты и ремонта энергосистемы и обеспечения дополнительных генерирующих мощностей — то есть устранения ущерба, причиненного ударами России этой зимой, и обеспечения безопасности энергосистем Украины на будущую зиму. Таким образом, общая сумма британской поддержки украинской энергетики с начала конфликта уже превысила £490 млн.
£5,7 млн на оказание гуманитарной помощи прифронтовым общинам. Великобритания стала крупнейшим донором Украинского гуманитарного фонда в 2025 году.
Медицинское наставничество. Высококвалифицированные команды британских военных хирургов, медсестер и физиотерапевтов обучают украинских клиницистов в Украине. Они сопровождают украинские бригады, занимающиеся сложной хирургией на поле боя, опираясь на опыт Великобритании в области травматологии и травм военного времени, чтобы помочь украинским военнослужащим вернуться к выполнению военных обязанностей или восстановить свою гражданскую жизнь.
Обучение экипажей вертолетов. Украинские пилоты сейчас проходят подготовку на авиабазе Великобритании, чтобы стать инструкторами по обучению пилотированию вертолетов. ~Это первый случай, когда Британия предложила Украине обучение инструкторов-вертолетчиков~. Выпускники будут обучать следующее поколение украинских военных летчиков, помогая Украине в обороне.
Министр обороны Джон Хили заявил: «…Великобритания как никогда решительно настроена поддерживать Украину. Вместе с союзниками мы увеличиваем военную помощь Украине и будем усиливать давление на Владимира Путина».
Кроме того, ранее Соединенное Королевство выделило £500 млн на противовоздушную оборону Украины, включая передачу легких многоцелевых ракет (LMM, Lightweight Multirole Missile), произведенных в Белфасте, предназначенных для поражения российских беспилотников.
Martlet или легкая многоцелевая ракета (LMM) представляет собой изделие класса «поверхность-воздух», разработанная компанией Thales Air Defence Limited (TADL) для Великобритании. Она названа в честь мифической птицы из английской геральдики, которая никогда не садится на землю, — сойки. ~Ракета сравнительно небольшая: ~масса — 13 кг, длина — 1,3 м, диаметр — 76 мм, размах крыльев — 260 мм, масса боевой части — 3 кг.~
А что со штабом?
Если с передачей вооружения и военной техники Украине со стороны Великобритании все более или менее понятно, то вопросы к так называемому штабу из 70 человек есть, и немалые.
Пока нет ясности — так этот штаб сформирован или нет? Если сформирован, то где находится? В чем конкретно заключаются его функции? Опять-таки, штаб — это в первую очередь орган, предназначенный для оказания помощи соответствующему командующему в руководстве войсками. Тогда следующий вопрос — кто командующий? А если там будут коалиционные силы (к примеру, Великобритания и Франция), то каков будет характер их подчиненности (то есть кто, кому и по каким вопросам будет повиноваться)?
Теперь о главном — в ходе всех недавних переговоров с участием Соединенных Штатов, Украины и России по вопросу о завершении вооруженного конфликта на Украине и достижении каких-либо мирных договоренностей, ~пункт о размещении каких-либо многонациональных сил и штабов на территории Украины не рассматривался в принципе~.
Москва никогда не пойдет на то, чтобы на Украине появились иностранные военные контингенты, тем более государств-участников НАТО и никакие документы, допускающие подобное размещение в Кремле подписаны никогда не будет.
Если Великобритания и Франция намерены разместить свои части и соединения на Украине, что называется, в инициативном порядке, то подобные войска с первых минут пребывания на украинской земле станут законными целями для Вооруженных сил Российской Федерации со всеми вытекающими отсюда последствиями ~вплоть до применения специального (то есть ядерного) оружия~.
И в Лондоне должны более ясно понимать — отправляя британских солдат на Украину, Великобритания с легкостью необыкновенной приближает начало полномасштабной ядерной войны и исчезновение Соединенного Королевства с карты мира. Два-три особо мощных термоядерных заряда со стороны ВС РФ — и этот якобы непотопляемый авианосец под названием UK навеки скроется в водах Атлантического океана.
Так что вполне возможно, что посиделки и разного рода дебаты премьер-министра Кира Стармера с президентом Франции Эммануэлем Макроном по поводу отправки экспедиционных сил на Украину так и останутся сотрясение воздуха.
А что касается заявлений Стармера о продолжении поддерживать Украину столько, сколько потребуется, то вывод здесь может быть только один — Великобритания — враг старый, наиболее последовательный, непоколебимый в своих устремлениях нанести России стратегическое поражение, а это не оставляет Российской Федерации никакого другого выхода как победить в СВО.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),