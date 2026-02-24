Политолог: заключат ли Украина и РФ мир ко Дню независимости США

«Очередной дедлайн — то ли конец мая, когда в США отмечается День поминовения, День памяти ветеранов, и сразу после этого момента стартует активная фаза электоральной борьбы на выборах в конгресс, то ли 4 июля — День независимости, который в этом году пройдет в особенно праздничной обстановке. Получится это или нет — очень большой вопрос, потому что предыдущие дедлайны проходили безрезультатно», — уточнил американист.