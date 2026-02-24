Политолог: заключат ли Украина и РФ мир ко Дню независимости США

Собеседник NEWS.ru напомнил, что американская сторона и президент США Дональд Трамп уже устанавливали несколько дедлайнов для разрешения украинского конфликта. Однако все сроки проходили без внятного решения вопроса. Эксперт уточнил, что первоначально сторонам отводились сутки на разрешение кризиса, затем 72 часа, две недели и несколько месяцев, в после дедлайны привязывались ко Дню благодарения, Рождеству и конецу года.
«Очередной дедлайн — то ли конец мая, когда в США отмечается День поминовения, День памяти ветеранов, и сразу после этого момента стартует активная фаза электоральной борьбы на выборах в конгресс, то ли 4 июля — День независимости, который в этом году пройдет в особенно праздничной обстановке. Получится это или нет — очень большой вопрос, потому что предыдущие дедлайны проходили безрезультатно», — уточнил американист.
По словам Дудакова, союзники Украины, не заинтересованные в перемирии, специально затрудняют процесс переговоров Киева и Москвы, надеясь, что после выборов в Конгресс США в ноябре 2026 года позиция Белого дома относительно украинского конфликта изменится. Эксперт отметил, что ставка на трансформацию «политической погоды» в США выглядит рискованной, так как Киев столкнулся с проблемами энергетики из-за постоянных ударов России и наступлением российской армии.
Американист считает, что требования Киева о гарантиях безопасности, отказ Зеленского выводить войска из Донбасса — затягивание процесса, чтобы найти выход из тупиковой ситуации.