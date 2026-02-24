Президент Узбекистана посетит Беларусь в 2026 году

«С учетом запланированного в этом году ответного визита в Беларусь президента Узбекистана Шавката Миромоновича Мирзиеева и проводимой работой по его субстантивному наполнению, призываю бизнес-круги активно подключиться к формированию широкой экономической повестки двустороннего сотрудничества», — подчеркнул белорусский премьер, видео его выступления опубликовано в официальном Telegram-канале Совмина.
По словам Турчина, в зале собрались представители госорганов, торгово-промышленных палат и деловых кругов обеих стран, то есть те, кто развивает белорусско-узбекское сотрудничество и напрямую формирует его повестку.
«В наших контактах с узбекскими партнерами мы давно вышли на четкое понимание, что у простой торговли потенциал не безграничен. И важно более интенсивно развивать кооперацию, активно взаимодействовать в инвестиционной сфере, переходить к значимым проектам по созданию совместных производств, где ключевое место занимает промышленная кооперация», — сказал премьер.
По его мнению, эти направления вносят реальный вклад в обеспечение технологической и финансовой устойчивости экономик Беларуси и Узбекистана, способствуют увеличению налоговых поступлений, что выгодно обеим сторонам.
«Промышленность является нашим драйвером, однако мы видим значительные резервы для дальнейшего углубления кооперационных связей и по другим направлениям — от сельского хозяйства, деревообработки и фармацевтики до логистики, взаимодействия в финансовой и IT-сферах», — добавил Турчин.
Визит Лукашенко в Узбекистан.
В феврале 2024 года президент Беларуси Александр Лукашенко посетил с официальным визитом Узбекистан. Визит был приурочен к Форуму регионов двух стран, который проходил в Ташкенте.
Лукашенко встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, вместе в ледовом дворце «Хумо Арена» они посмотрели хоккейный матч.
Отдельно состоялись переговоры президентов один на один, в ходе которых они обсудили углубление отношений двух стран, развитие кооперационных связей в промышленности и другие вопросы.
Позднее прошли переговоры в расширенном составе, по итогам которых Беларусь и Узбекистан договорились о создании совместной внешнеторговой компании.