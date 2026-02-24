В Волгограде губернатор Бочаров провел встречу с начальником ПривЖД

В Волгограде 24 февраля прошла встреча главы региона Андрея Бочарова с начальником Приволжской железной дороги Сергеем Альмеевым. Как сообщили в пресс-службе губернатора, стороны обсудили взаимодействие и совместные проекты администрации Волгоградской области и «РЖД», а также подвели итоги непростого 2025 года, в том числе атаки ВСУ, которые потребовали усиления мер транспортной безопасности.
Бочаров отметил, что компания является крупнейший работодателем в регионе и одним из ведущих налоговых резидентов, а также активным инвестором. Вместе стороны реализуют крупные инфраструктурные проекты, что сказывается «на укреплении роли региона в качестве современного транспортного узла российского и международного значения». Также область и РЖД реализуют масштабные проекты, направленные на сохранение исторической памяти. Одним из них стал мемориальный комплекс «Бронепоезд войск НКВД» — собирательный образ бронепоездов, оборонявших Сталинград и другие города Советского Союза.
«В 2026 году у нас с РЖД, с Приволжской железной дорогой планы не менее масштабные, в том числе продолжение работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры, связанной в том числе с развитием международного транспортно-логистического коридора “Север-Юг” и перспективами строительства участка Астара-Решт», — заявил Андрей Бочаров.