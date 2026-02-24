В Волгограде губернатор Бочаров провел встречу с начальником ПривЖД

Бочаров отметил, что компания является крупнейший работодателем в регионе и одним из ведущих налоговых резидентов, а также активным инвестором. Вместе стороны реализуют крупные инфраструктурные проекты, что сказывается «на укреплении роли региона в качестве современного транспортного узла российского и международного значения». Также область и РЖД реализуют масштабные проекты, направленные на сохранение исторической памяти. Одним из них стал мемориальный комплекс «Бронепоезд войск НКВД» — собирательный образ бронепоездов, оборонявших Сталинград и другие города Советского Союза.