Главой Октябрьска избран экс-председатель городской думы

До Владимира Ревина главой Октябрьска была Александра Гожая. Она занимала пост с 28 октября 2015 по 10 декабря 2025 года. Бывшая чиновница неоднократно попадалась на нарушениях. В 2021 году прокурор Октябрьска добивался отставки Александры Гожей после того, как выяснилось, что она самостоятельно назначала себе премии.