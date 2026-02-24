Главой Октябрьска избран экс-председатель городской думы

До последнего времени Владимир Ревин исполнял обязанности мэра. Ранее он был председателем городской думы Октябрьска пятого, шестого и седьмого созывов, а до этого был зампредом муниципального парламента.
До Владимира Ревина главой Октябрьска была Александра Гожая. Она занимала пост с 28 октября 2015 по 10 декабря 2025 года. Бывшая чиновница неоднократно попадалась на нарушениях. В 2021 году прокурор Октябрьска добивался отставки Александры Гожей после того, как выяснилось, что она самостоятельно назначала себе премии.
Также бывшую главу Октябрьска уличили в конфликте интересов. Надзорный орган установил, что в 2019 году она предоставила в аренду на 20 лет своей маме два земельных участка в Октябрьске для строительства домов.
Несмотря на неоднократные представления прокуратуры, собрание муниципальных представителей отказывалось отправлять Александру Гожую в отставку. В итоге бывшая чиновница покинула пост по своему желанию. В декабре губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назначил бывшую чиновницу своим помощником.